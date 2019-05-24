"Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей

После повышения цен на газ для промпотребителей на 5,2-11,5%, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на июнь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 7,6-7,9%, или на 622,2-630 гривен\/тыс. куб. м, до 6 936,6 – 7 707,6 гривен\/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.\r\nОб этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.\r\nЦена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 6 936,6 гривен\/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 7 707,6 гривен\/тыс. куб. м.\r\nПри этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 7 707,6 гривен\/тыс. куб. м.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену газа для промпотребителей на апрель, при этом цена для населения выше на 19%.\r\nТем временем "Нефтегаз" повышает с июня цену на газ для населения на 400 гривен.