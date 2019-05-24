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24 мая 2019, пятница, 16:28 270
Экономика 2019-05-24T23:30:05+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей

"Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей

Газовая горелка. Фото: пресс-служба
Газовая горелка. Фото: пресс-служба "Черниговгаз Сбыт"

После повышения цен на газ для промпотребителей на 5,2-11,5%, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на июнь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 7,6-7,9%, или на 622,2-630 гривен/тыс. куб. м, до 6 936,6 – 7 707,6 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 6 936,6 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 7 707,6 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 7 707,6 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену газа для промпотребителей на апрель, при этом цена для населения выше на 19%.

Тем временем "Нефтегаз" повышает с июня цену на газ для населения на 400 гривен.

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