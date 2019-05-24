"Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 6 936,6 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 7 707,6 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 7 707,6 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену газа для промпотребителей на апрель, при этом цена для населения выше на 19%.

Тем временем "Нефтегаз" повышает с июня цену на газ для населения на 400 гривен.