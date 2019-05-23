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23 мая 2019, четверг, 17:50 638
Экономика 2019-05-24T04:30:04+03:00
Українські Новини
Для выполнения плана закачки газа "Нефтегазу" нужен $1 мрлд

Для выполнения плана закачки газа "Нефтегазу" нужен $1 мрлд

Нефтегаз
Нефтегаз

Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" необходимо привлечь 1 млрд долларов кредитных средств для выполнения плана по закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ).

Об этом сообщил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев в интервью ICTV, передают Українськi Новини.

"Для того что бы полностью выполнить план закачки, "Нефтегазу" необходимо привлечь 1 млрд долларов кредитных средств", - сказал он.

Коболев сообщил, что один из вариантов для получения этих средств является возвращение части долга от государства, который в общем составляет 140 млрд гривен.

Кроме того, он отметил, что на данный момент в ПХГ закачано 10 млрд куб. м газа, а для поддержания давления в случае полной остановки транзита необходимо не менее 20 млрд куб м. газа.

Также Коболев добавил, что ежедневно в ПХГ закачивается приблизительно по 60 млн куб. м газа.

"Если Украина правильно подготовится, будет достаточно газа в ПХГ и будет создан эффективный оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) - тогда переживать не за что", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин лишили возможности назначать и увольнять правление "Нефтегаза".

Тем временем, результаты аудита "Нефтегаза" переданы в ГПУ: обнаружены нарушения.

Тем временем Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

 

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