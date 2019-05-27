"Нефтегаз" снижает с июля цену на газ для населения на 61 копейку

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на 7,07% или на 61 копейку цену на природный газ для населения до 8 гривен/куб. м (с НДС и стоимостью транспортировки) на июль.

Об этом сообщил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Он отметил, что газ на международном рынке снова дешевеет, и благодаря этому "Нефтегаз" в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

"Согласно решению правительства, цена "Нефтегаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нефтегаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5,8 гривен/куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)", - отметил Коболев.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил цену на газ для населения на 4,6% до 8 627 гривен/тыс. куб м на июнь.

Ранее Коломойский высказался о менеджменте "Нефтегаза".