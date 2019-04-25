НБУ прогнозирует рост цены на газ еще на почти четверть

Национальный банк прогнозирует рост цены на газ на 15% осенью и на 7% в 2020 году.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мировые цены на газ находятся на достаточно низком уровне, около 170 долларов за тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но ниже, чем мы закладывали изначально, около 250 долларов. Это значит, что осенью тарифы вырастут на 15%", - сказал он.

При этом замглавы НБУ добавил, что в следующем году, учитывая, что прогноз НБУ изменился, тарифы вырастут не на 17%, а на 7%.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Кроме того, "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 5,2-11,5%.

Перед этим с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%.