НБУ прогнозирует рост цены на газ еще на почти четверть

Национальный банк прогнозирует рост цены на газ на 15% осенью и на 7% в 2020 году.\r\nОб этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.\r\n"Мировые цены на газ находятся на достаточно низком уровне, около 170 долларов за тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но ниже, чем мы закладывали изначально, около 250 долларов. Это значит, что осенью тарифы вырастут на 15%", - сказал он.\r\nПри этом замглавы НБУ добавил, что в следующем году, учитывая, что прогноз НБУ изменился, тарифы вырастут не на 17%, а на 7%.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.\r\nКроме того, "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 5,2-11,5%.\r\nПеред этим с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%.