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25 апреля 2019, четверг, 15:00 392
Экономика 2019-04-25T15:01:31+03:00
Українські Новини
НБУ прогнозирует рост цены на газ еще на почти четверть

НБУ прогнозирует рост цены на газ еще на почти четверть

Цена на газ Фото: UBR.ua
Цена на газ Фото: UBR.ua

Национальный банк прогнозирует рост цены на газ на 15% осенью и на 7% в 2020 году.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мировые цены на газ находятся на достаточно низком уровне, около 170 долларов за тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но ниже, чем мы закладывали изначально, около 250 долларов. Это значит, что осенью тарифы вырастут на 15%", - сказал он.

При этом замглавы НБУ добавил, что в следующем году, учитывая, что прогноз НБУ изменился, тарифы вырастут не на 17%, а на 7%.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Кроме того, "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 5,2-11,5%.

Перед этим с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%.

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