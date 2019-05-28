Эта Рада потеряла возможность принимать ответственные решения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с миссией Международного валютного фонда (МВФ) в Украине во главе с Роном ван Роденом заявил, что действующий созыв Верховной Рады потерял возможность принимать ответственные решения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Я считаю, что эта Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения", - заявил Президент.

Зеленский сказал, что это является одним из факторов, повлиявших на решение распустить Верховную Раду.

Президент также сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам возможность привлекать коррупционеров к ответственности.

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент", - отметил Зеленский.

Президент также выразил надежду на то, что парламент нового созыва наверстает отсутствие необходимых Украине реформ и обеспечит основу для получения следующего трашна МВФ.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая Зеленский и глава Национального банка Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля, призвав депутатов Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты.

Также Рада хочет принять Избирательный кодекс до 14 июля. Результаты внеочередных выборов в Раду объявят до 6 августа.

Тем временем действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа".