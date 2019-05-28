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28 травня 2019, вівторок, 20:43 15
Президент 2019-05-28T22:00:02+03:00
Українські Новини
Ця Рада втратила можливість приймати відповідальні рішення, - Зеленський

Ця Рада втратила можливість приймати відповідальні рішення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служби Зеленського
Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служби Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні на чолі з Роном ван Роденом заявив, що чинне скликання Верховної Ради втратило можливість приймати відповідальні рішення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Я вважаю, що ця Верховна Рада втратила можливість приймати відповідальні рішення", - заявив Президент.

Зеленський сказав, що це є одним із факторів, що вплинули на рішення розпустити Верховну Раду.

Президент також повідомив, що його команда розробила новий законопроект про відповідальність за незаконне збагачення, який поверне антикорупційним органам можливість залучати корупціонерів до відповідальності.

"На цьому тижні ми обов'язково подамо до парламенту цей законопроект і дуже сподіваємося, що депутати його ухвалять. Але якщо цього не станеться, це буде ще одним доказом того, що це - непрацездатний парламент", - зазначив Зеленський.

Президент також висловив сподівання на те, що парламент нового скликання надолужить відсутність необхідних Україні реформ і забезпечить основу для отримання наступного траншу МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня Зеленський і голова Національного банку Яків Смолій обговорили питання співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня, закликавши депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти.

Також Рада хоче прийняти Виборчий кодекс до 14 липня. Результати позачергових виборів у Раду оголосять до 6 серпня.

Тим часом діючі депутати зможуть стати кандидатами від "Слуги народу".

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