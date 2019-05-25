Результаты внеочередных выборов в Раду объявят до 6 августа

Центральная избирательная комиссия должна объявить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, до 5 августа включительно.\r\nОб этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов 21 июля на сайте ЦИКа, передают Українські Новини.\r\nСогласно календарному плану, Государственная казначейская служба должна перечислить ЦИКу средства на подготовку и проведение внеочередных выборов до 26 мая.\r\nПри этом партии должны предоставить списки кандидатов в депутаты с 24 мая по 10 июня включительно.\r\nТакже кандидаты в порядке самовыдвижения должны подать свои кандидатуры в депутаты парламента с 24 мая по 10 июня включительно.\r\nСогласно документу, до 28 июня партии должны внести представлениепо кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий на бумажных носителях и в электронном виде.\r\nОтмечается, что ЦИК принимает решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе или об отказе в их регистрации в течение 5 дней со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты.\r\nКроме этого, в течении 3 дней в случае регистрации кандидатов в депутаты, ЦИК выдает представителю партии в ЦИКе с правом совещательного голоса удостоверения кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе.\r\nПри этом об отмене решения в регистрации кандидата в депутаты партия или кандидат в депутаты может заявить до 8 июля включительно.\r\nРегистрация ЦИКом кандидатов в депутаты заканчивается 25 июня включительно.Согласно календарному плану, ЦИК обязан сформировать избирательные бюллетени для голосования до 26 июня.\r\nОтмечается, что окружная избирательная комиссия (ОИК) до 5 июля включительно должна сформировать участковые избирательные комиссии (УИК) обычных и специальных избирательных участков.\r\nСогласно календарному плану, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 19 июля (в 00:00 последней пятницы перед днем голосования).\r\nГолосование пройдет 21 июля с 08:00 до 20:00.\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.\r\n24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.\r\nТем временем, ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.