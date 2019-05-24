Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ

Президент Владимир Зеленский и глава Национального банка Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого сократила график работы в Украине.

Об этом глава НБУ написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы говорили о текущей экономической ситуации и банковской системе, о необходимости сотрудничества с МВФ

и важности независимости НБУ", - написал он.

Кроме того, они с Президентом обсудили дальнейшие шаги по поддержанию макрофинансовой стабильности.

Он также отметил, что встреча была содержательной.

Ранее в НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.