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24 мая 2019, пятница, 22:09 46
Политика 2019-05-24T22:09:14+03:00
Українські Новини
Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ

Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ

Президент Владимир Зеленский и глава Национального банка Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого сократила график работы в Украине.

Об этом глава НБУ написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы говорили о текущей экономической ситуации и банковской системе, о необходимости сотрудничества с МВФ

и важности независимости НБУ", - написал он.

Кроме того, они с Президентом обсудили дальнейшие шаги по поддержанию макрофинансовой стабильности.

Он также отметил, что встреча была содержательной.

Ранее в НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

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