Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ

Президент Владимир Зеленский и глава Национального банка Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого сократила график работы в Украине.\r\nОб этом глава НБУ написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Мы говорили о текущей экономической ситуации и банковской системе, о необходимости сотрудничества с МВФ\r\nи важности независимости НБУ", - написал он.\r\nКроме того, они с Президентом обсудили дальнейшие шаги по поддержанию макрофинансовой стабильности.\r\nОн также отметил, что встреча была содержательной.\r\nРанее в НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.\r\nКак писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.