Зеленский призвал депутатов Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты

Президент Владимир Зеленский призывает депутатов Верховной Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", - написал он.

В то же время Зеленский уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд получил 3-й иск о незаконности роспуска Рады.

Тем временем, по проваленному Радой закону Зеленского о выборах его партия должна была получить единоличное большинство.

Также у Зеленского рассказали что будут делать после демарша Рады.