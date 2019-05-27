Зеленский призвал депутатов Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты

Президент Владимир Зеленский призывает депутатов Верховной Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты.\r\nОб этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", - написал он.\r\nВ то же время Зеленский уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховный Суд получил 3-й иск о незаконности роспуска Рады.\r\nТем временем, по проваленному Радой закону Зеленского о выборах его партия должна была получить единоличное большинство.\r\nТакже у Зеленского рассказали что будут делать после демарша Рады.