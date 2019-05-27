подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 мая 2019, понедельник, 12:20 2051
Верховная Рада и партии 2019-05-27T14:45:03+03:00
Українські Новини
Действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа"

Действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа"

Действующие депутаты Верховной Рады смогут стать кандидатами в депутаты по списку политической партии "Слуга народа".

Об этом на пресс-конференции сообщил координатор избирательного штаба Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"Что касается списка, даже среди этого фантастического состава Рады, о котором говорят, что он худший в истории, даже в этом составе есть несколько депутатов, которые отметились качественной деятельностью. Возможно, мы будем рассматривать их. Я не скажу, что у нас стоит очередь из депутатов",- сказал Корниенко.

По его словам, партия рассматривает возможность предлагать отдельным действующим депутатам место в списке.

Как сообщали Українські Новини, съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 8 июня.

Ранее избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.

Кроме того, "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.

Больше новостей о: Верховная Рада Депутаты Слуга народа

Архив
Новости
Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6 14:55
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Газета "Сегодня" считает нерентабельным выпуск украинского тиража в связи из-за вступления в действие закона о функционировании украинского языка 14:43
Европарламент обновил состав: реакция Украины 14:43
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны 06:00 Карта
больше новостей
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
Немецкая петиция с требованием признать Голодомор геноцидом украинцев собрала нужное количество подписей 10:40
Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, - Зеленский 16:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok