Действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа"

Действующие депутаты Верховной Рады смогут стать кандидатами в депутаты по списку политической партии "Слуга народа".

Об этом на пресс-конференции сообщил координатор избирательного штаба Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"Что касается списка, даже среди этого фантастического состава Рады, о котором говорят, что он худший в истории, даже в этом составе есть несколько депутатов, которые отметились качественной деятельностью. Возможно, мы будем рассматривать их. Я не скажу, что у нас стоит очередь из депутатов",- сказал Корниенко.

По его словам, партия рассматривает возможность предлагать отдельным действующим депутатам место в списке.

Как сообщали Українські Новини, съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 8 июня.

Ранее избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.

Кроме того, "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.