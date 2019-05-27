Действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа"

Действующие депутаты Верховной Рады смогут стать кандидатами в депутаты по списку политической партии "Слуга народа".\r\nОб этом на пресс-конференции сообщил координатор избирательного штаба Александр Корниенко, передают Українські Новини.\r\n"Что касается списка, даже среди этого фантастического состава Рады, о котором говорят, что он худший в истории, даже в этом составе есть несколько депутатов, которые отметились качественной деятельностью. Возможно, мы будем рассматривать их. Я не скажу, что у нас стоит очередь из депутатов",- сказал Корниенко.\r\nПо его словам, партия рассматривает возможность предлагать отдельным действующим депутатам место в списке.\r\nКак сообщали Українські Новини, съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 8 июня.\r\nРанее избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.\r\nКроме того, "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.