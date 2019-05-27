Рада хочет принять Избирательный кодекс до 14 июля

Верховная Рада намерена принять проект Избирательного кодекса (№3112-1) до 14 июля.

Об этом на брифинге сообщил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.

"Я очень рассчитываю на то, что все народные депутаты будут проявлять добрую волю на пути принятия этого Избирательного кодекса... И рассчитываю на то, что мы еще в рамках этой сессии, то есть до 14 июля, если я не ошибаюсь, сможем принять Избирательный кодекс", - сказал он.

Парубий также подчеркнул, что надеется на то, что депутаты не будут настаивать на каждой правке и не будут сознательно затягивать принятие кодекса.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призвал депутатов Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты.

Ранее Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.