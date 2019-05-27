подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 мая 2019, понедельник, 14:28 1811
Политика 2019-05-27T14:29:00+03:00
Українські Новини
Рада хочет принять Избирательный кодекс до 14 июля

Рада хочет принять Избирательный кодекс до 14 июля

Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховная Рада намерена принять проект Избирательного кодекса (№3112-1) до 14 июля.

Об этом на брифинге сообщил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.

"Я очень рассчитываю на то, что все народные депутаты будут проявлять добрую волю на пути принятия этого Избирательного кодекса... И рассчитываю на то, что мы еще в рамках этой сессии, то есть до 14 июля, если я не ошибаюсь, сможем принять Избирательный кодекс", - сказал он.

Парубий также подчеркнул, что надеется на то, что депутаты не будут настаивать на каждой правке и не будут сознательно затягивать принятие кодекса.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призвал депутатов Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты.

Ранее Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

Больше новостей о: Верховная Рада Избирательный кодекс Андрей Парубий

Архив
Новости
Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6 14:55
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Газета "Сегодня" считает нерентабельным выпуск украинского тиража в связи из-за вступления в действие закона о функционировании украинского языка 14:43
Европарламент обновил состав: реакция Украины 14:43
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны 06:00 Карта
больше новостей
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
Немецкая петиция с требованием признать Голодомор геноцидом украинцев собрала нужное количество подписей 10:40
Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, - Зеленский 16:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok