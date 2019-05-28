Данилюк назначен секретарем СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе № 327 от 28 мая, передают Українськi Новини.

43-летний Данилюк был министром финансов с апреля 2016 года по июнь 2018 года.

7 июля 2018 года Верховная Рада уволила Данилюка с должности министра финансов после того, как премьер-министр Владимир Гройсман внес представление на его увольнение.

Основанием представления стало письмо Данилюка послам стран "Большой семерки", в котором говорилось о нежелании Гройсмана назначить заместителем Данилюка Яну Бугримову.

Данилюк окончил Киевский институт инвестиционного менеджмента, Национальный технический университет имени Сикорского (КПИ), также бизнес-школу Индианского университета (США), владеет 5 языками.

На протяжении трех лет работал над проектами в компании "МакКинзи и Компания" в Лондоне и Москве.

С октября 2005 по август 2006 года был советником премьер-министра Юрия Еханурова.

После этого 4 года возглавлял один из инвестиционных фондов в Лондоне.

С 2010 по 2015 год возглавлял координационный центр по внедрению экономических реформ.

Также Данилюк занимал должность постоянного представителя Президента в Кабмине.

В сентябре 2015 года Президент Петр Порошенко назначил его заместителем главы Администрации.

Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что Данилюк получил от Зеленского должность секретаря СНБО.

Глава АП Андрей Богдан также заявлял, что Данилюк рассматривается в качестве секретаря СНБО. Раньше Данилюк рассматривался на главу МИД, но он сам заявил, что его не интересует должность министра иностранных дел. Позже Данилюк обсудил энергетическую независимость Украины с министром энергетики США.

Тем временем Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку замглавы Администрации.