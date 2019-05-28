Официальный курс гривны повысился сразу на 15 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 мая, на 13,91 коп. до 26,4748 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3341,3997 100 долларов США 2632,5682 100 швейцарских франков 2618,7704 1000 иен 240,5312 10 российских рублей 4,0838 100 евро 2947,9499

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 27 мая, в обменниках Киева понизился курс доллара, а евро и рубль наоборот пошли в рост.

Перед выходными гривна на межбанке укрепилась до 26,32 UAH/USD.

За прошедшую неделю курс доллара немного повысился, в то время как евро упал в цене.

А после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.

Тем временем Национальный банк продолжает скупать валюту и в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов.