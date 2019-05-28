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28 мая 2019, вторник, 05:59 20
Финансы 2019-05-28T05:59:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны повысился сразу на 15 копеек

Официальный курс гривны повысился сразу на 15 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 мая, на 13,91 коп. до 26,4748 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3341,3997
100 долларов США 2632,5682
100 швейцарских франков 2618,7704
1000 иен 240,5312
10 российских рублей 4,0838
100 евро 2947,9499

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 27 мая, в обменниках Киева понизился курс доллара, а евро и рубль наоборот пошли в рост

Перед выходными гривна на межбанке укрепилась до 26,32 UAH/USD.

За прошедшую неделю курс доллара немного повысился, в то время как евро упал в цене.

А после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.

Тем временем Национальный банк продолжает скупать валюту и в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов.

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