Официальный курс гривны повысился сразу на 15 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 мая, на 13,91 коп. до 26,4748 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3341,3997\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2632,5682\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2618,7704\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n240,5312\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0838\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2947,9499\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник, 27 мая, в обменниках Киева понизился курс доллара, а евро и рубль наоборот пошли в рост. \r\nПеред выходными гривна на межбанке укрепилась до 26,32 UAH\/USD.\r\nЗа прошедшую неделю курс доллара немного повысился, в то время как евро упал в цене.\r\nА после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.\r\nТем временем Национальный банк продолжает скупать валюту и в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов.