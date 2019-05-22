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22 мая 2019, среда, 16:00 802
Политика 2019-05-22T16:01:55+03:00
Українські Новини
Зампредседателя АП Рябошапка спрогнозировал назначение для Разумкова

Зампредседателя АП Рябошапка спрогнозировал назначение для Разумкова

Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka

Заместитель председателя Администрации Президента Руслан Рябошапка прогнозирует, что партию "Слуга народа" возглавит спикер команды Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські новини.

"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал он.

Рябошапка отметил, что ранее партию возглавлял председатель Администрации Президента Андрей Богдан.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Кроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Ранее Дмитрий Разумков заявлял, что Зеленский не будет распускать Верховную Раду в нарушение закона.

До этого стало известно, что Зеленский собирался привлечь мировых HR-специалистов к отбору кандидатов на госдолжности.

Больше новостей о: Руслан Рябошапка Партия "Слуга народа" Дмитрий Разумков

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