Зампредседателя АП Рябошапка спрогнозировал назначение для Разумкова

Заместитель председателя Администрации Президента Руслан Рябошапка прогнозирует, что партию "Слуга народа" возглавит спикер команды Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українські новини.\r\n"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал он.\r\nРябошапка отметил, что ранее партию возглавлял председатель Администрации Президента Андрей Богдан.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.\r\nКроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.\r\nРанее Дмитрий Разумков заявлял, что Зеленский не будет распускать Верховную Раду в нарушение закона.\r\nДо этого стало известно, что Зеленский собирался привлечь мировых HR-специалистов к отбору кандидатов на госдолжности.