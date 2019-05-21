Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником

Президент Владимир Зеленский назначил первым помощником Президента Сергея Шефира.\r\nОб этом сказано в указе №305 от 21 мая, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником Президента Украины", - сказано в нем.\r\nШефир родился в 1964 году в Кривом Роге.\r\nСценарист и продюсер, директор "Студии Квартал-95" (совместно с братом Борисом Шефиром и Владимиром Зеленским).\r\nУчаствовал в написании сценариев к фильмам "Служебный роман. Наше время" (2011), "Ржевский против Наполеона" (2012), "8 первых свиданий" (2012) и др., сериалу "Сваты 5" (2011).\r\nБыл продюссером фильмов "Я буду рядом" (2012), "Ржевский против Наполеона" (2012), "8 первых свиданий" (2012) и др., сериалов "Папаши" (2011), "Девичья охота" (2011), "Мамочки 2" (2012) и др.\r\nНапомним, Зеленский назначил главой Администрации Богдана.\r\nЗеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко.