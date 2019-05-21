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21 мая 2019, вторник, 20:13 458
Политика 2019-05-21T20:21:21+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником

Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником

Сергей Шефир. Фото: UAportal
Сергей Шефир. Фото: UAportal

Президент Владимир Зеленский назначил первым помощником Президента Сергея Шефира.

Об этом сказано в указе №305 от 21 мая, передают Українськi Новини.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником Президента Украины", - сказано в нем.

Шефир родился в 1964 году в Кривом Роге.

Сценарист и продюсер, директор "Студии Квартал-95" (совместно с братом Борисом Шефиром и Владимиром Зеленским).

Участвовал в написании сценариев к фильмам "Служебный роман. Наше время" (2011), "Ржевский против Наполеона" (2012), "8 первых свиданий" (2012) и др., сериалу "Сваты 5" (2011).

Был продюссером фильмов "Я буду рядом" (2012), "Ржевский против Наполеона" (2012), "8 первых свиданий" (2012) и др., сериалов "Папаши" (2011), "Девичья охота" (2011), "Мамочки 2" (2012) и др.

Напомним, Зеленский назначил главой Администрации Богдана.

Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко.

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