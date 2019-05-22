Заступник голови АП Рябошапка спрогнозував призначення для Разумкова

Заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка прогнозує, що партію "Слуга народу" очолить спікер команди Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські новини.

"Я думаю, що Дмитро Разумков може очолити наші списки", - сказав він.

Рябошапка зазначив, що раніше партію очолював голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.

Крім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.

Раніше Дмитро Разумков заявляв, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду в порушення закону.

До цього стало відомо, що Зеленський збирався залучити світових HR-фахівців до відбору кандидатів на державні посади.