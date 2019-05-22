Заступник голови АП Рябошапка спрогнозував призначення для Разумкова

Заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка прогнозує, що партію "Слуга народу" очолить спікер команди Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков.\r\nПро це він повідомив журналістам, передають Українські новини.\r\n"Я думаю, що Дмитро Разумков може очолити наші списки", - сказав він.\r\nРябошапка зазначив, що раніше партію очолював голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.\r\nКрім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.\r\nРаніше Дмитро Разумков заявляв, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду в порушення закону.\r\nДо цього стало відомо, що Зеленський збирався залучити світових HR-фахівців до відбору кандидатів на державні посади.