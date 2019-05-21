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21 мая 2019, вторник, 19:03 1112
Политика 2019-05-21T19:43:55+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко

Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко

Руслан Хомчак. Фото: Podrobnosti.ua
Руслан Хомчак. Фото: Podrobnosti.ua

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

Об этом говорится в указах № 301 и №302, передают Українські Новини.

"Уволить Муженко Виктора Николаевича с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - сказано в указе №301.

Муженко был начальником Генштаба с июля 2014 года.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №302.

Хомчак - украинский военный, генерал-лейтенант Вооруженных сил, командующий Оперативного командования "Юг", участник боевых действий на востоке Украины, начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил с 2016 года.

Ранее также сообщалось, что из окружения под Иловайском Донецкой области в 2014 году с боем вырвался командующий войсками сектора "Б" и оперативного командования "Юг" генерал-лейтенант Руслан Хомчак с группой бойцов.

Больше новостей о: Кадровые назначения Владимир Зеленский Генеральный штаб ВСУ Руслан Хомчак

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