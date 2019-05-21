Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.\r\nОб этом говорится в указах № 301 и №302, передают Українські Новини.\r\n"Уволить Муженко Виктора Николаевича с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - сказано в указе №301.\r\nМуженко был начальником Генштаба с июля 2014 года.\r\n"Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №302.\r\nХомчак - украинский военный, генерал-лейтенант Вооруженных сил, командующий Оперативного командования "Юг", участник боевых действий на востоке Украины, начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил с 2016 года.\r\nРанее также сообщалось, что из окружения под Иловайском Донецкой области в 2014 году с боем вырвался командующий войсками сектора "Б" и оперативного командования "Юг" генерал-лейтенант Руслан Хомчак с группой бойцов.