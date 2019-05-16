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16 мая 2019, четверг, 20:03 570
Президент 2019-05-16T22:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский привлечет мировых HR-специалистов к отбору кандидатов на госдолжности

Зеленский привлечет мировых HR-специалистов к отбору кандидатов на госдолжности

Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/Youtube
Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/Youtube

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский, инаугурация которого состоится 20 мая, со своей HR-командой намерен привлечь представителей международных рекрутинговых и HR-агентств к сотрудничеству в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українські Новини.

В сообщении сказано, что в четверг Зеленский и его HR-команда провели встречу с представителями международных рекрутинговых и HR-агентств, таких как Hudson, Оdgers Вerndtson, Bayden, Ward Howell.

Во время встречи Зеленский отметил необходимость помощи в оценке кадров.

"Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - сказал Зеленский.

Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты, среди которых профессионализм, знание региона, авторитет в местных общинах, добродетель, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель", - заявил Зеленский.

Участники встречи поддержали инициативу Зеленского, связанную с кадровой политикой и выявили готовность к сотрудничеству.

Как сообщали Українські Новини, Разумков заявил, что Зеленский назовет кандидатуры на ключевые должности после инаугурации.

Также Зеленский объявил конкурс на спикера Президента и назвал условия для кандидатов.

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