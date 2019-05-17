Зеленский пообещал не распускать Раду в нарушение закона, - Разумков

Спикер команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский не будет распускать Верховную Раду в нарушение закона.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Что у Владимира Александровича в голове, ответить может Владимир Александрович. Я отвечу с той позиции, которая есть у команды. На нарушение закона никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают возможность роспуска Президентом Верховной Рады. Они четко прописаны в законодательстве. Одна из таких предпосылок - отсутствие коалиции, которое много обсуждается...", - сказал он.

Так, по его словам, коалиции в парламенте на сегодняшний день нет.

Комментируя информацию в СМИ о намерении фракции "Народный фронт" выйти из коалиции, чтобы не дать возможность Зеленскому распустить Раду, Разумков ответил, что решение НФ станет понятным уже утром в пятницу, и исходя из него новоизбранный Президент будет действовать.

При этом ряд СМИ со ссылкой на слова Разумкова сообщили, что Зеленский будет инициировать роспуск парламента.

В комментарии агентству спикер опроверг эту информацию и уточнил, что речь шла об инициативе ввести отрытые избирательные списки на пропорциональной основе и снизить проходной барьер, а не о роспуске Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.

Ранее Разумков заявил, что Зеленский назовет кандидатуры на ключевые должности после инаугурации.

Также Зеленский объявил конкурс на спикера Президента и назвал условия для кандидатов.

Также стало известно, что Зеленский привлечет мировых HR-специалистов к отбору кандидатов на госдолжности