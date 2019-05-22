Рада отказалась рассматривать изменения в закон о выборах

Верховная Рада Украины отказалась рассматривать изменения в закон о выборах на внеочередном заседании.

За внесение соответствующих законопроектов №10319 и №10319-1 в повестку дня проголосовало 92 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом также не был внесен в повестку дня второй законопроект Президента №10317 о внесении изменений в Закон "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

За внесение его в повестку дня проголосовало 127 депутатов при минимально необходимых 226.

При этом председатель парламента Андрей Парубий отметил, что ранее обсудил вопрос публичных закупок с первым заместителем министра экономического развития и торговли Максимом Нефедовым и подчеркнул, что решение трудностей с публичными закупками не требует принятия законопроекта.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Зеленский просил Парубия созвать внеочередное заседание Рады 22 мая для внесения изменений в закон о выборах.

Тем временем, согласно опросу, в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Ранее Центральная избирательная комиссия заявила, что готова провести внеочередные парламентские выборы в случае их назначения, однако отмечает необходимость оперативного устранения в таком случае ряда законодательных проблем для их проведения.