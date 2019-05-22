Рада отказалась рассматривать изменения в закон о выборах

Верховная Рада Украины отказалась рассматривать изменения в закон о выборах на внеочередном заседании.\r\nЗа внесение соответствующих законопроектов №10319 и №10319-1 в повестку дня проголосовало 92 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nПри этом также не был внесен в повестку дня второй законопроект Президента №10317 о внесении изменений в Закон "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.\r\nЗа внесение его в повестку дня проголосовало 127 депутатов при минимально необходимых 226.\r\nПри этом председатель парламента Андрей Парубий отметил, что ранее обсудил вопрос публичных закупок с первым заместителем министра экономического развития и торговли Максимом Нефедовым и подчеркнул, что решение трудностей с публичными закупками не требует принятия законопроекта.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Зеленский просил Парубия созвать внеочередное заседание Рады 22 мая для внесения изменений в закон о выборах.\r\nТем временем, согласно опросу, в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.\r\nРанее Центральная избирательная комиссия заявила, что готова провести внеочередные парламентские выборы в случае их назначения, однако отмечает необходимость оперативного устранения в таком случае ряда законодательных проблем для их проведения.