На инаугурацию к Зеленскому приедут президент Венгрии и премьер Молдовы

Президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Молдовы Павел Филип посетят Киев для участия в инаугурации избранного Президента Владимира Зеленского.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

Также инаугурацию посетят вице-премьер-министр Румынии по вопросам реализации стратегических партнерств Анна Бирчал и министр иностранных дел Кении Моника Джума, а также госсекретарь МИДа Хорватии Здравка Бушич.

Как сообщали Українські Новини, инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

На инаугурацию Зеленского также приедет вице-президент Еврокомиссии Шефчович, президент Эстонии Кальюлайд, президент Литвы Грибаускайте, спецпосланник премьера Японии Тояма, бывший Президент Германии Кристиан Вульф (2010-2012).

Тем временем, Зеленский дольше всех президентов ожидает инаугурацию.

4 мая Зеленский провел встречу с депутатами Верховной Рады. Он заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

14 мая под Радой около 150 активистов требовали назначения инаугурации Зеленского на 19 мая.