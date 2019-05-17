На инаугурацию к Зеленскому приедут президент Венгрии и премьер Молдовы

Президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Молдовы Павел Филип посетят Киев для участия в инаугурации избранного Президента Владимира Зеленского.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\nТакже инаугурацию посетят вице-премьер-министр Румынии по вопросам реализации стратегических партнерств Анна Бирчал и министр иностранных дел Кении Моника Джума, а также госсекретарь МИДа Хорватии Здравка Бушич.\r\nКак сообщали Українські Новини, инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.\r\n На инаугурацию Зеленского также приедет вице-президент Еврокомиссии Шефчович, президент Эстонии Кальюлайд, президент Литвы Грибаускайте, спецпосланник премьера Японии Тояма, бывший Президент Германии Кристиан Вульф (2010-2012).\r\nТем временем, Зеленский дольше всех президентов ожидает инаугурацию.\r\n4 мая Зеленский провел встречу с депутатами Верховной Рады. Он заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.\r\n14 мая под Радой около 150 активистов требовали назначения инаугурации Зеленского на 19 мая.\r\n