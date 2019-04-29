Это будет очень яркая деятельность Президента: юрист Зеленского рассказал о стратегии ЗЕкоманды

Украинскую политическую повестку дня формируют все же не провокационные шаги Кремля, а перспектива передачи президентской власти и необходимость налаживать сотрудничество как внутри страны, так и с внешними политическими и экономическими партнерами.

Существует ли стратегия и кто конкретно будет ее воплощать рассказал один из самых заметных членов команды Владимира Зеленского – адвокат Андрей Богдан в интервью "Сегодня. Итоги".

Для начала, правозащитник объяснил, почему из всей команды Владимира Зеленского, победителя выборов, его личность обсуждается больше всего.

"Наиболее негативно мной воспринимается информация, которую журналисты придумывают, которая не имеет даже морального права на существование. Это история о моих полетах в Россию, тогда как я в это время был на фронте, не как военный, как волонтер, как представитель государственной администрации, Днепропетровской, но точно я был не в России", – отметил он.

Также он прокомментировал распространенную в СМИ информацию о встрече с руководителем Конституционного суда.

"Я являюсь адвокатом Владимира Зеленского. В день, когда было вынесено решение суда и отменен закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, в этот день у Владимира была встреча с делегацией США и именно с послом США. И частью дискуссии было отношение Владимира Зеленского к такому решению. Такой вопрос Зеленский мне задал, что произошло и почему так произошло. Конечно я поехал на встречу к председателю Конституционного суда, говорили об этом решении, об основаниях его вынесения о странной позиции Конституционного суда, который не спешит рассматривать заявления, которые лежат годами и так принимает решение, достаточно такое сомнительное. Говорили, как исправить такую ​​ситуацию", – заявил Богдан.

Кроме того, правозащитник поделился мнением о том, есть ли в команде видение того, как сотрудничать с Верховной Радой в нынешнем ее составе.

"Нет. Нет, потому что, к сожалению, Верховная Рада по действующей Конституции, она строится по принципу формирования фракций. Внутри одной фракции какие-то группы, у кого два депутата, у кого-то 20. С каждым из них нужно о чем-то договариваться и эти договоренности не имеют ничего общего с интересами государства. Как только он станет президентом, он должен созвать все группы, всех председателей фракций и предложить публично им какую-то конструкцию: Ребята, давайте так. Общество, вот вы все это слышите. Подходит? Общество говорит – да, нам подходит. А эти говорят – нам не подходит. Ну.. пожалуйста, они недееспособны. Или они согласятся на какой-то нормальный, принципиальный для них алгоритм развития событий", – отметил адвокат.

Коснулся Богдан и международных отношений, рассказав о планах и поездках новоизбранного президента после инаугурации

"Мое личное мнение, это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды – первая поездка должна быть во Львов – это единственная область, которая не стала "зеленая". И правильно бы было поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента", – отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский улетел с детьми на выходные в Турцию на детский фестиваль, пообещав вернуться через два дня. Позже турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме.

Тем временем ООН ждет от Зеленского конструктивного диалога с Россией.

Также Зеленский ответил на заявление Путина, о том, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал".