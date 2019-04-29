Це буде дуже яскрава діяльність Президента: юрист Зеленського розповів про стратегію ЗЕкоманди

Український політичний порядок денний формують все-таки не провокаційні кроки Кремля, а перспектива передачі президентської влади і необхідність налагоджувати співпрацю як всередині країни, так і з зовнішніми політичними і економічними партнерами.

Чи існує стратегія і хто конкретно буде її втілювати розповів один з найпомітніших членів команди Володимира Зеленського - адвокат Андрій Богдан в інтерв'ю "Сегодня. Підсумки".

Для початку, правозахисник пояснив, чому з усієї команди Володимира Зеленського, переможця виборів, його особистість обговорюється найбільше.

"Найбільш негативно мною сприймається інформація, яку журналісти вигадують, яка не має навіть морального права на існування. Це історія про мої польоти в Росію, тоді як я в цей час був на фронті, не як військовий, як волонтер, як представник державної адміністрації, Дніпропетровської, але точно я був не в Росії", - зазначив він.

Також він прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про зустріч з керівником Конституційного суду.

"Я є адвокатом Володимира Зеленського. В день, коли було винесено рішення суду і скасовано закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, в цей день у Володимира була зустріч з делегацією США і саме з послом США. І частиною дискусії було ставлення Володимира Зеленського до такого рішенням. Таке питання Зеленський мені поставив, що сталося і чому так сталося. Звичайно я поїхав на зустріч до голови Конституційного суду, говорили про це рішення, про підстави його винесення про дивну позицію Конституційного суду, який не поспішає розглядати заяви, які лежать роками і так приймає рішення, досить таки сумнівне. Говорили, як виправити таку ситуацію", - заявив Богдан.

Крім того, правозахисник поділився думкою про те, чи є в команді бачення того, як співпрацювати з Верховною Радою в нинішньому її складі.

"Ні. Не, тому що, на жаль, Верховна Рада за чинною Конституцією, вона будується за принципом формування фракцій. Всередині однієї фракції якісь групи, у кого два депутати, у когось 20. З кожним з них потрібно про що -то домовлятися і ці домовленості не мають нічого спільного з інтересами держави. Як тільки він стане президентом, він має скликати всі групи, всіх голів фракцій і запропонувати публічно їм якусь конструкцію: Хлопці, давайте так. Суспільство, ось ви все це чуєте . Підходить? Суспільство говорить - так, нам підходить . А ці говорять - нам не підходить. Ну .. будь ласка, вони недієздатні. Або вони погодяться на якийсь нормальний, принциповий для них алгоритм розвитку подій", - зазначив адвокат.

Торкнувся Богдан і міжнародних відносин, розповівши про плани і поїздках новообраного президента після інавгурації

"Моя особиста думка, це не думка Володимира Зеленського або нашої команди - перша поїздка має бути до Львова - це єдина область, яка не стала "зелена". І правильно б було поїхати туди. Куди він поїде і з якими посланнями, я поки не знаю, але це точно буде дуже яскрава діяльність президента", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський полетів з дітьми на вихідні в Туреччину на дитячий фестиваль, пообіцявши повернутися через два дні. Пізніше турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.

Тим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.

Зеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".