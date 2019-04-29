Це буде дуже яскрава діяльність Президента: юрист Зеленського розповів про стратегію ЗЕкоманди

Український політичний порядок денний формують все-таки не провокаційні кроки Кремля, а перспектива передачі президентської влади і необхідність налагоджувати співпрацю як всередині країни, так і з зовнішніми політичними і економічними партнерами.\r\nЧи існує стратегія і хто конкретно буде її втілювати розповів один з найпомітніших членів команди Володимира Зеленського - адвокат Андрій Богдан в інтерв'ю "Сегодня. Підсумки".\r\nДля початку, правозахисник пояснив, чому з усієї команди Володимира Зеленського, переможця виборів, його особистість обговорюється найбільше.\r\n"Найбільш негативно мною сприймається інформація, яку журналісти вигадують, яка не має навіть морального права на існування. Це історія про мої польоти в Росію, тоді як я в цей час був на фронті, не як військовий, як волонтер, як представник державної адміністрації, Дніпропетровської, але точно я був не в Росії", - зазначив він.\r\nТакож він прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про зустріч з керівником Конституційного суду.\r\n"Я є адвокатом Володимира Зеленського. В день, коли було винесено рішення суду і скасовано закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, в цей день у Володимира була зустріч з делегацією США і саме з послом США. І частиною дискусії було ставлення Володимира Зеленського до такого рішенням. Таке питання Зеленський мені поставив, що сталося і чому так сталося. Звичайно я поїхав на зустріч до голови Конституційного суду, говорили про це рішення, про підстави його винесення про дивну позицію Конституційного суду, який не поспішає розглядати заяви, які лежать роками і так приймає рішення, досить таки сумнівне. Говорили, як виправити таку ситуацію", - заявив Богдан.\r\nКрім того, правозахисник поділився думкою про те, чи є в команді бачення того, як співпрацювати з Верховною Радою в нинішньому її складі.\r\n"Ні. Не, тому що, на жаль, Верховна Рада за чинною Конституцією, вона будується за принципом формування фракцій. Всередині однієї фракції якісь групи, у кого два депутати, у когось 20. З кожним з них потрібно про що -то домовлятися і ці домовленості не мають нічого спільного з інтересами держави. Як тільки він стане президентом, він має скликати всі групи, всіх голів фракцій і запропонувати публічно їм якусь конструкцію: Хлопці, давайте так. Суспільство, ось ви все це чуєте . Підходить? Суспільство говорить - так, нам підходить . А ці говорять - нам не підходить. Ну .. будь ласка, вони недієздатні. Або вони погодяться на якийсь нормальний, принциповий для них алгоритм розвитку подій", - зазначив адвокат.\r\nТоркнувся Богдан і міжнародних відносин, розповівши про плани і поїздках новообраного президента після інавгурації\r\n"Моя особиста думка, це не думка Володимира Зеленського або нашої команди - перша поїздка має бути до Львова - це єдина область, яка не стала "зелена". І правильно б було поїхати туди. Куди він поїде і з якими посланнями, я поки не знаю, але це точно буде дуже яскрава діяльність президента", - зазначив він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський полетів з дітьми на вихідні в Туреччину на дитячий фестиваль, пообіцявши повернутися через два дні. Пізніше турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.\r\nТим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.\r\nЗеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".