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27 апреля 2019, суббота, 15:07 118
Общество 2019-04-27T15:07:35+03:00
Українські Новини
Видео дня: Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господнего

Видео дня: Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господнего

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 27 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь.

Схождения огня произошло в 14:31 по киевскому времени.

Символ Божьего благословения накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников со всего мира. Сейчас огонь быстро передается теми, кто находится в храме, после чего его раздали паломникам у храма. 

В Киев Благодатный огонь доставят уже сегодня вечером. Впервые его привезут и для объединенной Православной церкви Украины. В Израиль уже отправилась делегация из 30 человек, среди которых – священнослужители, ветераны ООС, представителей власти и общественные деятели из всех областей Украины.

Напомним, что Українські Новини писали о освящении пасхальных корзин: график проведения обрядов в церквях и соборах Киева.

Также на Пасху в Киеве изменится график работы метро.

А еще раньше Українські Новини писали, куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.

Также шеф-повар рассказал о секретах приготовления праздничной паски.

На Пасху и поминальные дни весь столичный транспорт будет работать дольше, а по результатам голосования на Пасху назначили еще два поезда.

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