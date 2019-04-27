В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 27 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь.

Схождения огня произошло в 14:31 по киевскому времени.

Символ Божьего благословения накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников со всего мира. Сейчас огонь быстро передается теми, кто находится в храме, после чего его раздали паломникам у храма.

В Киев Благодатный огонь доставят уже сегодня вечером. Впервые его привезут и для объединенной Православной церкви Украины. В Израиль уже отправилась делегация из 30 человек, среди которых – священнослужители, ветераны ООС, представителей власти и общественные деятели из всех областей Украины.

Напомним, что Українські Новини писали о освящении пасхальных корзин: график проведения обрядов в церквях и соборах Киева.

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