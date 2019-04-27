Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі

Благодатний вогонь Великої суботи зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі . Свідками цього дива, яке повторюється щороку напередодні православного Великодня, стали тисячі людей - паломники з багатьох країн світу.

Благодатний вогонь - вогонь, що виноситься з Гробу Господнього на особливому богослужінні, здійснюваному щорічно у Велику суботу, напередодні святкування Великодня за юліанським календарем в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі. Винос пасхального вогню символізує вихід з Гробу "Світла Істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

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