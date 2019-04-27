Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі

Благодатний вогонь Великої суботи зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Свідками цього дива, яке повторюється щороку напередодні православного Великодня, стали тисячі людей - паломники з багатьох країн світу.\r\nБлагодатний вогонь - вогонь, що виноситься з Гробу Господнього на особливому богослужінні, здійснюваному щорічно у Велику суботу, напередодні святкування Великодня за юліанським календарем в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі. Винос пасхального вогню символізує вихід з Гробу "Світла Істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.\r\nНагадаємо, що Українські Новини писали про освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва.\r\nТакож на Великдень у Києві зміниться графік роботи метро.\r\nА ще раніше Українські Новини писали, куди піти на великодні свята у Києві та як розмалювати писанки і крапанки.\r\nТакож шеф-кухар розповів про секрети приготування святкової паски.\r\nНа Великдень і в поминальні дні весь столичний транспорт працюватиме довше а за результатами голосування на Великдень призначили ще два потяги.