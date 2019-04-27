Никаких "решал" от Зеленского в Украине нет и быть не может: новое видеообращение победителя выборов

Победивший в выборах Президента Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором заверил, что никаких "решал" от его имени он никуда не отправлял, несмотря на то, что люди, которые представляются его именем, постоянно появляются в мэриях и облсоветах.\r\nСоответствующее видео Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Хочу рассказать про новую секту под названием "Люди Зеленского - мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам, к облсовету, к прокурорам, судьям, представителям бизнеса - малого, среднего или большого, говорят: мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский. Смотрите, таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем - не собираюсь", - заверил Зеленский.\r\nТакже Зеленский попросил показывать таким людям это видеообращение, а лучше - снимать их на камеру или обращаться в правоохранительные органы.\r\n"Мы можем победить эту гадость только вместе. Хорошо? Спасибо", - резюмировал победивший в выборах Президента шоумен.\r\n\r\nВидео, вероятно, было записано в Турции, куда Зеленский улетел с детьми на выходные.\r\nКак сообщали Українські Новини, у Зеленского открестились от депутатов в Раде, которые его поддержали. Верховная Рада хочет ограничить полномочия Президента Владимира Зеленского. \r\nТакже Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским.\r\nТем временем ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля.