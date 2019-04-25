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25 апреля 2019, четверг, 18:51 171
Политика 2019-04-25T18:51:35+03:00
Українські Новини
В сфере обслуживания и транспорте сделали обязательным украинский язык

В сфере обслуживания и транспорте сделали обязательным украинский язык

Украинский язык. Фото: ogo.ua
Украинский язык. Фото: ogo.ua

Верховная Рада установила обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания, информации о товарах, в том числе и в отношении интернет-магазинов и интернет-каталогов, а также в транспорте.

Об этом говорится в законопроекте №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за принятие которого в целом проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Информация в сфере обслуживания, в том числе и в транспорте может дублироваться на другом языке.

По просьбе клиента, его обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Во всех видах пассажирского транспорту и на вокзалах и аэропортах языком объявлений и информационных сообщений и справочных служб является украинский.

В случае необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а в международном сообщении – на языке страны отправления или прибытия.

Надписи на этикетках и сопроводительной документации к товарам также должны быть выполнены на украинском языке и могут быть дублированы на других языках, но не в большем объеме, чем на украинском языке.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.

При этом СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов.

Ранее Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.

Также Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.

Тем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

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