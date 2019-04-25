В сфере обслуживания и транспорте сделали обязательным украинский язык

Верховная Рада установила обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания, информации о товарах, в том числе и в отношении интернет-магазинов и интернет-каталогов, а также в транспорте.\r\nОб этом говорится в законопроекте №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за принятие которого в целом проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nИнформация в сфере обслуживания, в том числе и в транспорте может дублироваться на другом языке.\r\nПо просьбе клиента, его обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.\r\nВо всех видах пассажирского транспорту и на вокзалах и аэропортах языком объявлений и информационных сообщений и справочных служб является украинский.\r\nВ случае необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а в международном сообщении – на языке страны отправления или прибытия.\r\nНадписи на этикетках и сопроводительной документации к товарам также должны быть выполнены на украинском языке и могут быть дублированы на других языках, но не в большем объеме, чем на украинском языке.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.\r\nПри этом СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов.\r\nРанее Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.\r\nТакже Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.\r\nТем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.\r\nРада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.