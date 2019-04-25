Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя

Верховная Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя из закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За принятие поправок к законопроекту №5670-д проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Поправка №53 об исключении нормы о приравнивании попытки введения официального многоязычия в Украине к свержению конституционного строя была озвучена председателем комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким (фракция "Народный фронт") и принята на голосовании.

В комментарии к поправке отмечается, что многоязычие не противоречит Конституции.

Также была принята поправка №59, которая исключает норму о приравнивании публичного унижения украинского языка или пренебрежения им к надругательству над символами Украины.

Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

Зеленский намерен тщательно проанализировать закон о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев после вступления в должность Президента.

Тем временем Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.

Также был обнародован список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.