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25 апреля 2019, четверг, 14:34 618
Верховная Рада и партии 2019-04-25T14:36:37+03:00
Українські Новини
Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя

Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя

Верховная Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя из закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За принятие поправок к законопроекту №5670-д проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Поправка №53 об исключении нормы о приравнивании попытки введения официального многоязычия в Украине к свержению конституционного строя была озвучена председателем комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким (фракция "Народный фронт") и принята на голосовании.

В комментарии к поправке отмечается, что многоязычие не противоречит Конституции.

Также была принята поправка №59, которая исключает норму о приравнивании публичного унижения украинского языка или пренебрежения им к надругательству над символами Украины.

Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

Зеленский намерен тщательно проанализировать закон о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев после вступления в должность Президента.

Тем временем Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.

Также был обнародован список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

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