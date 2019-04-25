Верховная Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя из закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".\r\nЗа принятие поправок к законопроекту №5670-д проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nПоправка №53 об исключении нормы о приравнивании попытки введения официального многоязычия в Украине к свержению конституционного строя была озвучена председателем комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким (фракция "Народный фронт") и принята на голосовании.\r\nВ комментарии к поправке отмечается, что многоязычие не противоречит Конституции.\r\nТакже была принята поправка №59, которая исключает норму о приравнивании публичного унижения украинского языка или пренебрежения им к надругательству над символами Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.\r\nЗеленский намерен тщательно проанализировать закон о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев после вступления в должность Президента.\r\nТем временем Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.\r\nТакже был обнародован список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.