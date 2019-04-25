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25 апреля 2019, четверг, 17:09 201
Политика 2019-04-25T17:14:33+03:00
Українські Новини
СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов

СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов

Флаг Украины. Фото: fakty
Флаг Украины. Фото: fakty

Верховная Рада обязала государственные и коммунальные органы власти и предприятия, органы местного самоуправления, средства массовой информации и украинские компании иметь для своих сайтов и страниц в соцсетях украинскую версию и сделать ее стартовой (загружающейся по умолчанию).

Об этом говорится в законопроекте №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за принятие которого в целом проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

Иностранные компании, работающие в Украине, также должны иметь украинскую версию сайта с информацией, достаточной для понятной навигации и раскрытия цели работы такой компании, и сделать ее стартовой.

Эти нормы не распространяются на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.

Ранее Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.

Также Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.

Тем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

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