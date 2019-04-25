СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов

Верховная Рада обязала государственные и коммунальные органы власти и предприятия, органы местного самоуправления, средства массовой информации и украинские компании иметь для своих сайтов и страниц в соцсетях украинскую версию и сделать ее стартовой (загружающейся по умолчанию).\r\nОб этом говорится в законопроекте №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за принятие которого в целом проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nУкраинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.\r\nИностранные компании, работающие в Украине, также должны иметь украинскую версию сайта с информацией, достаточной для понятной навигации и раскрытия цели работы такой компании, и сделать ее стартовой.\r\nЭти нормы не распространяются на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, английском и других официальных языках Европейского Союза.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.\r\nРанее Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.\r\nТакже Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.\r\nТем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.