Рада приняла закон об украинском языке

Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За принятие законопроекта №5670-д в целом проголосовал 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документ вводит сертификацию уровня владения украинским языком государственными чиновниками и обязывает государство организовывать курсы для взрослых.

В частности люди, которые получили гражданство за заслуги перед страной, также должны будут в течение года выучить украинский язык.

Требования относительно соответствующего уровня владения украинским языком чиновниками и проверку уровня владения осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Учреждается должность уполномоченного по защите государственного языка, назначаемого и увольняемого с должности Кабинетом Министров.

В то же время при рассмотрении в первом чтении Рада решила изъять из законопроекта нормы о создании службы из 27 инспекторов, которые должны были обеспечивать надлежащий уровень за соблюдением стандартов украинского и применением других языков.

Также Рада изъяла из документа норму, согласно которой статус украинского языка как единственного государственного не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам.

Статью о языке в сфере образования депутаты решили выложить в редакции языковой статьи профильного закона "Об образовании".

В частности нацменьшинствам гарантируются права на обучение на языке нацменьшинства в коммунальных учреждениях образования для приобретения дошкольного и начального образования наряду с украинским языком.

Это право реализуется путем создания отдельных классов (групп).

При этом парламент дополнил данную статью и намерен предусмотреть, что с 2025 года языком внешнего независимого оценивания является украинский язык, кроме ВНО по иностранным языкам.

Кроме того, законопроект приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя, а за его преднамеренное искажение в официальных документах предусмотрена ответственность.

Предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны обслуживать на украинском языке.

Запрещается принуждать использовать другой язык кроме украинского во время пребывания на работе, кроме как при обслуживании иностранцев.

Обслуживание на другом языке возможно только по просьбе клиентов.

В сфере телевидения и радиовещания предлагается установить нормы языковой статьи профильного закона.

Согласно ей, в общем недельном объеме вещания центральных и региональных телерадиоорганизаций украиноязычные передачи и фильмы должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 1.00 и 22.00.

Печатные СМИ должны будут издаваться на украинском языке, при этом газеты и журналы могут издаваться в нескольких языковых версиях, одна из которых должна быть украинской.

Книгоиздательства должны будут издавать не менее 50% своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов, также места распространения должны будут иметь не менее 50% печатной продукции на украинском языке.

Интернет-СМИ обязаны будут иметь украинскую версию, при этом она должна загружаться по умолчанию.

Фильмы украинского производства должны быть выполнены со звукорядом на украинском языке, допускаются фрагменты на иностранных языках, но в размерах не более 10% от всех реплик и они также должны быть озвучены или субтитрованы на украинском языке.

Иностранные фильмы должны быть дублированы или озвучены на иностранном языке, допускается показ фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами, но их доля не должна превышать 10% от кинопоказа в данном кинотеатре.

Законопроект также предусматривает, что театральные представления на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться субтитрами или переводом на украинский язык и другим способом.

Язык туристического обслуживания должен быть украинский, для обслуживания иностранцев на их родном языке должны создаваться отдельные туристические группы.

Язык проведения культурных и художественных мероприятий должен быть украинский, допускается использование иностранного, если это обусловлено художественным замыслом, при этом должны быть учтены нормы закона "О национальных меньшинствах" и этот пункт не касается языка исполнения словесно-музыкальных произведений.

Закон вступает в силу через 2 месяца после его опубликования, а некоторые его положения вступят до 2025 года.

В соцсетях уже отреагировали на принятие закона.

Перед голосованием в зале показали видеообращение известных украинских деятелей, которые призвали депутатов принять закон о языке.

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Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поддержал закон об украинском языке.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.

У здания Рады митингуют с требованием принять закон о языке.