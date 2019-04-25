Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке

Верховная Рада закрепила обязательность проведения культурно-художественных и зрелищных мероприятий на украинском языке.

Об этом говорится в законопроекте №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за принятие которого в целом проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно закону, языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.

Применение других языков во время таким мероприятий разрешается, если это оправдано художественным или творческим замыслом организатора мероприятий, а также при реализации прав коренных народов и национальных меньшинств.

Причем эти требования не распространяются на использование языков во время исполнения песен, музыкальных произведений с текстом.

Конферанс и афиши таких мероприятий должный выполняться на украинском языке.

Отдельно прописаны исключения для обязательств перед Европейским языковым союзом.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.

При этом СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов.

Ранее Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.

Также Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.

Тем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.