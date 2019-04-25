Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке

Верховная Рада закрепила обязательность проведения культурно-художественных и зрелищных мероприятий на украинском языке.\r\nОб этом говорится в законопроекте №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за принятие которого в целом проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nСогласно закону, языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.\r\nПрименение других языков во время таким мероприятий разрешается, если это оправдано художественным или творческим замыслом организатора мероприятий, а также при реализации прав коренных народов и национальных меньшинств.\r\nПричем эти требования не распространяются на использование языков во время исполнения песен, музыкальных произведений с текстом.\r\nКонферанс и афиши таких мероприятий должный выполняться на украинском языке.\r\nОтдельно прописаны исключения для обязательств перед Европейским языковым союзом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке.\r\nПри этом СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов.\r\nРанее Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.\r\nТакже Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.\r\nТем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.