У сфері обслуговування та транспорті зробили обов'язковою українську мову

Верховна Рада встановила обов'язкове використання української мови в сфері обслуговування, інформації про товари, в тому числі і щодо інтернет-магазинів, інтернет-каталогів, а також у транспорті.

Про це йдеться в законопроекті №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за прийняття якого в цілому проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Інформація у сфері обслуговування, у тому числі й у транспорті може дублюватися іншою мовою.

На прохання клієнта, його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

В усіх видах пасажирського транспорту і на вокзалах та аеропортах мовою оголошень і інформаційних повідомлень і довідкових служб є українська.

У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному сполученні - на мові країни відправлення або прибуття.

Написи на етикетках і супровідній документації до товарів також мають бути виконані українською мовою і можуть бути дубльовані іншими мовами, але не в більшому обсязі, ніж українською мовою.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

При цьому ЗМІ зобов'язали мати стартову українську версію сайтів.

Раніше Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав на українську.

Також Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.

Тим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською.