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25 апреля 2019, четверг, 15:57 15
Президент 2019-04-25T15:57:03+03:00
Українські Новини
Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке

Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко намерен подписать закон о функционировании украинского языка как государственного сразу же, как только он поступит на подпись.

Об этом Попрошенко написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Работа над языковым законом продолжалась несколько лет. Из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес. Текст стал гармоничным и сбалансированным. Подпишу закон, как только он поступит мне на подпись", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.

Тем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

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