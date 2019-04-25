Порошенко готов незамедлительно подписать закон об украинском языке

Президент Петр Порошенко намерен подписать закон о функционировании украинского языка как государственного сразу же, как только он поступит на подпись.

Об этом Попрошенко написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Работа над языковым законом продолжалась несколько лет. Из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес. Текст стал гармоничным и сбалансированным. Подпишу закон, как только он поступит мне на подпись", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Рада изъяла норму о приравнивании попыток введения многоязычия к свержению конституционного строя.

Тем временем, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.