Трамп ожидает работы с Администрацией Зеленского, - вице-президент США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс заявляет, что Президент США Дональд Трамп ожидает работы с Администрацией новоизбранного украинского главы государства Владимира Зеленского для поддержки Украины.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня разговаривал с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент и я ожидаем совместной работы с его Администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на украинских выборах Президента и заверить в дальнейшей поддержке Украины.

Кроме того, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента.

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко.

Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.