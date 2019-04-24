Трамп ожидает работы с Администрацией Зеленского, - вице-президент США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс заявляет, что Президент США Дональд Трамп ожидает работы с Администрацией новоизбранного украинского главы государства Владимира Зеленского для поддержки Украины.\r\nОб этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня разговаривал с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент и я ожидаем совместной работы с его Администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - написал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на украинских выборах Президента и заверить в дальнейшей поддержке Украины.\r\nКроме того, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента.\r\nТем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента.\r\nРанее премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко.\r\nПрезидент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.