Макрон поздравил Зеленского с победой

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.\r\nОб этом сообщил Зеленский на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Спасибо Президенту Франции Эммануэлю Макрону за поздравления!" - написал он.\r\nТакже к записи прикреплена фотография, на которой Зеленский ведет телефонный разговор.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский рассказал о своих впечатлениях о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.\r\n12 апреля Зеленский встретился с Макроном в Париже, вечером этого же дня у Макрона была запланирована также встреча с Президентом Петром Порошенко.\r\nТем временем по подсчету 10,53% электронных протоколов 72,87% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Зеленского, а 24,80% - за Петра Порошенко.\r\nВладимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.\r\n