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22 апреля 2019, понедельник, 00:32 37
Выборы 2019-04-22T00:36:10+03:00
Українські Новини
Макрон поздравил Зеленского с победой

Макрон поздравил Зеленского с победой

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zеlenskiy95
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zеlenskiy95

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

Об этом сообщил Зеленский на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Спасибо Президенту Франции Эммануэлю Макрону за поздравления!" - написал он.

Также к записи прикреплена фотография, на которой Зеленский ведет телефонный разговор.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассказал о своих впечатлениях о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

12 апреля Зеленский встретился с  Макроном в Париже, вечером этого же дня у Макрона была запланирована также встреча с Президентом Петром Порошенко.

Тем временем по подсчету 10,53% электронных протоколов 72,87% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Зеленского, а 24,80% - за Петра Порошенко.

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

 

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