Макрон поздравил Зеленского с победой

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

Об этом сообщил Зеленский на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Спасибо Президенту Франции Эммануэлю Макрону за поздравления!" - написал он.

Также к записи прикреплена фотография, на которой Зеленский ведет телефонный разговор.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассказал о своих впечатлениях о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

12 апреля Зеленский встретился с Макроном в Париже, вечером этого же дня у Макрона была запланирована также встреча с Президентом Петром Порошенко.

Тем временем по подсчету 10,53% электронных протоколов 72,87% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Зеленского, а 24,80% - за Петра Порошенко.

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.