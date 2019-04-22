Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".

Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в штабе Зеленского.\r\nТак, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.\r\nТрамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".\r\n\r\nДжерела кажуть, що Трамп щойно привітав Зеленського з перемогою і «блискучою кампанією» #вибори\r\n— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 апреля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак написал специальный представитель США Курт Волкер в своем микроблоге Twitter, Трамп также заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.\r\n"Президент Трамп позвонил, чтобы поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию агрессии", - написал Волкер.\r\nТакже он отметил, что США благодарны Петру Порошенко за мужество в руководстве Украиной в трудное время, приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа.\r\nКак сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента.\r\nТем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента.\r\nРанее премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко.\r\nПрезидент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.\r\nКроме того, разрыв между Зеленским и Порошенко по подсчету бюллетеней увеличился.