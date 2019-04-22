Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией"

Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в штабе Зеленского.

Так, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".

Джерела кажуть, що Трамп щойно привітав Зеленського з перемогою і «блискучою кампанією» #вибори — Roman Kravets (@RomanKravets) 21 апреля 2019 г.

Как написал специальный представитель США Курт Волкер в своем микроблоге Twitter, Трамп также заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.

"Президент Трамп позвонил, чтобы поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию агрессии", - написал Волкер.

Также он отметил, что США благодарны Петру Порошенко за мужество в руководстве Украиной в трудное время, приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа.

Как сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента.

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко.

Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.

Кроме того, разрыв между Зеленским и Порошенко по подсчету бюллетеней увеличился.