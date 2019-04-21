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21 апреля 2019, воскресенье, 23:51 583
Политика 2019-04-21T23:51:26+03:00
Українські Новини
Президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента

Президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента

Дональд Туск. Фото: president.gov.ua
Дональд Туск. Фото: president.gov.ua

Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

Об этом Туск написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, замглавы Госкино поблагодарил Порошенко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко.

Генпрокурор Юрий Луценко поблагодарил Петра Порошенко за работу на посту Президента и перечислил его заслуги.

Тем временем Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.

После этого посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента.

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