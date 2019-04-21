Президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента

Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.\r\nОб этом Туск написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, замглавы Госкино поблагодарил Порошенко.\r\nРанее премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко.\r\nГенпрокурор Юрий Луценко поблагодарил Петра Порошенко за работу на посту Президента и перечислил его заслуги.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.\r\nПосле этого посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента.