Гройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил кандидата в Президенты, шоумена Владимира Зеленского с победой и поблагодарил действующего Президента Петра Порошенко за 5 лет работы на посту главы государства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев… Спасибо Петру Порошенко за 5 лет, за которые на самом деле было сделано много для того, чтобы Украина стала современной европейской страной", - написал он.

Премьер-министр также отметил, что выборы Президента состоялись свободно и демократично.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.

По подсчету 0,68% электронных протоколов 69,25% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Зеленского, а 28,29% - за действующего главу государства Петра Порошенко .