Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента

Посольство США в Украине поздравило шоумена Владиимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Поздравляем новоизбранного Президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине", - говорится в сообщении.\r\nПосольство также поблагодарило действующего Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил в последние 5 лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений Украины с США.\r\nПосольство выразило надежду на продолжение крепкого партнерства между двумя странами с новоизбранным Президентом Зеленским.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко.\r\nВладимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.