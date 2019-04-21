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21 апреля 2019, воскресенье, 22:53 31
Политика 2019-04-21T22:54:38+03:00
Українські Новини
Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента

Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента

Зеленский в штабе после 20:00 21 апреля
Зеленский в штабе после 20:00 21 апреля

Посольство США в Украине поздравило шоумена Владиимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Поздравляем новоизбранного Президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине", - говорится в сообщении.

Посольство также поблагодарило действующего Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил в последние 5 лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений Украины с США.

Посольство выразило надежду на продолжение крепкого партнерства между двумя странами с новоизбранным Президентом Зеленским.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко.

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

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