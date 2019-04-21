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21 апреля 2019, воскресенье, 23:57 1849
Выборы 2019-04-21T23:57:48+03:00
Українські Новини
Дуда уже пригласил Зеленского в Польшу

Дуда уже пригласил Зеленского в Польшу

Анджей Дуда. Фото: Twitter/Kancelaria Prezydenta
Анджей Дуда. Фото: Twitter/Kancelaria Prezydenta

Шоумен Владимир Зеленский начал получать поздравления с победой на выборах Президента Украины. В частности, Президент Польши Анджей Дуда поздравил Зеленского с выигрышем.

Об этом говорится в сообщении канцелярии Дуды в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил украинского президента-электа Владимира Зеленского", - сказано в нем.

Также отмечается, что Дуда уже пригласил Зеленского с визитом в Польшу.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко поздравил Зеленского с победой.

Гройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко.

А генпрокурор Юрий Луценко назвал выигрыш Зеленского на выборах  победою курса Порошенко.

21 апреля в 20:00 в Украине завершилось голосование во втором туре выборов Президента.

73% проголосовали за Зеленского, 25,5% - за Порошенко во втором туре выборов Президента по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".

Ранее, в первом туре выборов, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 30,6% голосов, Порошенко – 17,8%, Тимошенко – 14,2%.

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