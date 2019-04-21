Дуда уже пригласил Зеленского в Польшу

Шоумен Владимир Зеленский начал получать поздравления с победой на выборах Президента Украины. В частности, Президент Польши Анджей Дуда поздравил Зеленского с выигрышем.\r\nОб этом говорится в сообщении канцелярии Дуды в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил украинского президента-электа Владимира Зеленского", - сказано в нем.\r\nТакже отмечается, что Дуда уже пригласил Зеленского с визитом в Польшу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко поздравил Зеленского с победой.\r\nГройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко.\r\nА генпрокурор Юрий Луценко назвал выигрыш Зеленского на выборах победою курса Порошенко.\r\n21 апреля в 20:00 в Украине завершилось голосование во втором туре выборов Президента.\r\n73% проголосовали за Зеленского, 25,5% - за Порошенко во втором туре выборов Президента по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".\r\nРанее, в первом туре выборов, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 30,6% голосов, Порошенко – 17,8%, Тимошенко – 14,2%.