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22 апреля 2019, понедельник, 12:48 49
Выборы 2019-04-22T12:48:09+03:00
Українські Новини
Премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах

Премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины!" - написал он на украинском языке.

Пашинян уверен, что на должности Президента Зеленский приложит все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень.

Как сообщали Українськi Новини, Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Германию.

Также Европейский Союз поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.

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