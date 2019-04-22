ЕС поздравляет Зеленского с победой на выборах Президента и обещает дальнейшую поддержку Украине

Европейский Союз поздравляет шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.

Об этом говорится в совместном письме Президента Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера Зеленскому, размещенном на сайте Совета ЕС, передают Українськi Новини.

"Как Президент Украины, вы можете рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ в Украине, включая укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, поддержание макрофинансовой стабильности и проведение существенной реформы энергетического сектора", - говорится в письме.

Они также заверяют в неизменной поддержке ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Туск и Юнкер приветствуют приверженность к демократии и верховенству закона украинцев, которая была продемонстрирована на протяжении всего избирательного процесса, и считают это большим достижением в сложной политической обстановке и угрозах безопасности на фоне постоянных вызовов территориальной целостности Украины.

Руководство ЕС отмечает, что за 5 лет, прошедших после "Революции достоинства" в Украине, был достигнут значительный прогресс, и многое еще предстоит сделать, чтобы полностью реализовать мирную, демократическую и процветающую Украину, к которой призывали ее граждане.

Туск и Юнкер желают Зеленскому успешного президентства и ждут встречи с ним в кратчайшие взаимно согласованные сроки.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.