подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
22 апреля 2019, понедельник, 11:02 589
Выборы 2019-04-22T11:03:03+03:00
Українські Новини
ЕС поздравляет Зеленского с победой на выборах Президента и обещает дальнейшую поддержку Украине

ЕС поздравляет Зеленского с победой на выборах Президента и обещает дальнейшую поддержку Украине

Европейский Союз поздравляет шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.

Об этом говорится в совместном письме Президента Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера Зеленскому, размещенном на сайте Совета ЕС, передают Українськi Новини.

"Как Президент Украины, вы можете рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ в Украине, включая укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, поддержание макрофинансовой стабильности и проведение существенной реформы энергетического сектора", - говорится в письме.

Они также заверяют в неизменной поддержке ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Туск и Юнкер приветствуют приверженность к демократии и верховенству закона украинцев, которая была продемонстрирована на протяжении всего избирательного процесса, и считают это большим достижением в сложной политической обстановке и угрозах безопасности на фоне постоянных вызовов территориальной целостности Украины.

Руководство ЕС отмечает, что за 5 лет, прошедших после "Революции достоинства" в Украине, был достигнут значительный прогресс, и многое еще предстоит сделать, чтобы полностью реализовать мирную, демократическую и процветающую Украину, к которой призывали ее граждане.

Туск и Юнкер желают Зеленскому успешного президентства и ждут встречи с ним в кратчайшие взаимно согласованные сроки.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.

Больше новостей о: Поздравление Владимир Зеленский Выборы Президента Украины

Архив
Новости
Бойко хочет поменять "коррупционную мажоритарку" 11:55
Митрополит УПЦ Онуфрий призвал Зеленского не вмешиваться в дела церкви на посту Президента 11:53
ПУМБ повысил лояльность в отношении финансирования агропредприятий малого бизнес 11:47
Второй тур выборов Президента прошел по международным стандартам, но не без нарушений, - "Опора" 11:35
Папа Римский Франциск желает мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи 11:31
больше новостей
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю 06:00 Карта
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Порошенко поздравил Зеленского с победой 21:44
Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время 21:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok