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22 апреля 2019, понедельник, 12:15 648
Выборы 2019-04-22T14:45:03+03:00
Українські Новини
Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Германию

Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Германию

Ангела Меркель. Скриншот: Angela Merkel/Facebook
Ангела Меркель. Скриншот: Angela Merkel/Facebook

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах Президента и пригласила его посетить Германию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии, передают Українськi Новини.

"Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха", - сказано в нем со ссылкой на Меркель.

Канцлер Германии отмечает, что урегулирование ситуации в Украине и мирное решение конфликта на Донбассе очень важно для Германии, как и реформы юридической системы, децентрализация власти и борьба с коррупцией.

Как сообщали Українськi Новини, Европейский Союз поздравляет шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.

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