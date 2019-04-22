Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах Президента и пригласила его посетить Германию.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии, передают Українськi Новини.\r\n"Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха", - сказано в нем со ссылкой на Меркель.\r\nКанцлер Германии отмечает, что урегулирование ситуации в Украине и мирное решение конфликта на Донбассе очень важно для Германии, как и реформы юридической системы, децентрализация власти и борьба с коррупцией.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Европейский Союз поздравляет шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и обещает дальнейшую поддержку Украине.\r\nТакже посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".\r\nТем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.