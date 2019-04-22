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22 апреля 2019, понедельник, 02:11 109
Внешняя политика 2019-04-22T02:15:04+03:00
Українські Новини
Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией"

Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией"

Дональд Трамп. Фото: Recode
Дональд Трамп. Фото: Recode

Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в штабе Зеленского.

Так, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".

Как сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента.

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко.

Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.

Кроме того, разрыв между Зеленским и Порошенко по подсчету бюллетеней увеличился.

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