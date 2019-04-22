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22 апреля 2019, понедельник, 07:15 144
Выборы 2019-04-22T07:15:23+03:00
Українські Новини
Завершилось голосование за Президента Украины за границей

Завершилось голосование за Президента Украины за границей

Голосование во втором туре выборов президента Украины за рубежом закончилось на избирательном участке в американском Сан-Франциско. Голосование завершилось в 6:00 в понедельник, 22 апреля.

На заграничных избирательных участках голосование проводилось с 8:00 до 20:00 по местному времени стран. В Украине избирательные участки закрылись в 20:00 в воскресенье, 21 апреля, они работали с 8 утра.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

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