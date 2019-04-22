Еврокомиссар Хан поздравил украинцев с демократической зрелостью, а Зеленского - с победой

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента и призвал к дальнейшей реализации реформ и соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Я поздравляю украинский народ с проявлением демократической зрелости и избранного Президента, Владимира Зеленского, с его победой", - написал он.

Хан добавил, что результат украинских выборов - это сильный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от влияния олигархов.

Также он написал, что процесс реформирования в Украине должен продолжаться.

"Процесс реформирования и реализация соглашения об ассоциации должны продолжаться полным ходом, чтобы украинский народ мог в полной мере извлечь из этого пользу", - подчеркнул он.

Хан отметил, что в последние месяцы своего мандата он намерен сделать все возможное, чтобы поддержать Украину на этом пути.

I congratulate the #Ukrainian people on their show of democratic maturity and the President elect, Volodymyr #Zelensky, on his victory. This result is a very strong mandate to fight corruption more vigourosly and to free the state from oligarchic state capture. 1/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 21 апреля 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.

Также Премьер Канады Трюдо заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским.

Кроме того, разрыв между Зеленским и Порошенко по подсчету бюллетеней сократился.