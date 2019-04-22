Еврокомиссар Хан поздравил украинцев с демократической зрелостью, а Зеленского - с победой

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента и призвал к дальнейшей реализации реформ и соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Я поздравляю украинский народ с проявлением демократической зрелости и избранного Президента, Владимира Зеленского, с его победой", - написал он.\r\nХан добавил, что результат украинских выборов - это сильный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от влияния олигархов.\r\nТакже он написал, что процесс реформирования в Украине должен продолжаться.\r\n"Процесс реформирования и реализация соглашения об ассоциации должны продолжаться полным ходом, чтобы украинский народ мог в полной мере извлечь из этого пользу", - подчеркнул он.\r\nХан отметил, что в последние месяцы своего мандата он намерен сделать все возможное, чтобы поддержать Украину на этом пути.\r\n\r\nI congratulate the #Ukrainian people on their show of democratic maturity and the President elect, Volodymyr #Zelensky, on his victory. This result is a very strong mandate to fight corruption more vigourosly and to free the state from oligarchic state capture. 1\/2\r\n— Johannes Hahn (@JHahnEU) 21 апреля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".\r\nТем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.\r\nТакже Премьер Канады Трюдо заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским.\r\nКроме того, разрыв между Зеленским и Порошенко по подсчету бюллетеней сократился.