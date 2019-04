Еврокомиссар Хан поздравил украинцев с демократической зрелостью, а Зеленского - с победой

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Я поздравляю украинский народ с проявлением демократической зрелости и избранного Президента, Владимира Зеленского, с его победой", - написал он.

Хан добавил, что результат украинских выборов - это сильный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от влияния олигархов.

Также он написал, что процесс реформирования в Украине должен продолжаться.

"Процесс реформирования и реализация соглашения об ассоциации должны продолжаться полным ходом, чтобы украинский народ мог в полной мере извлечь из этого пользу", - подчеркнул он.

Хан отметил, что в последние месяцы своего мандата он намерен сделать все возможное, чтобы поддержать Украину на этом пути.

I congratulate the #Ukrainian people on their show of democratic maturity

and the President elect, Volodymyr #Zelensky, on his victory. This result is a very strong mandate to fight corruption more vigourosly and to free the state from oligarchic state capture. 1/2