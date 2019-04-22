Премьер Канады Трюдо заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Поздравляем Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал он.\r\nТакже Трюдо поблагодарил канадцев, которые были наблюдателями на президентских выборах в Украине, за усердную работу для поддержки демократии.\r\n\r\nCongratulations to Volodymyr Zelenskiy on the results of the Ukrainian presidential election. I’m looking forward to working with you to continue strengthening the ties between Canada & Ukraine, and creating more opportunities for people in both our countries. 🇨🇦🇺🇦\r\n— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 22 апреля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".\r\nТем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.\r\nКроме того, разрыв между Зеленским и Порошенко по подсчету бюллетеней увеличился.