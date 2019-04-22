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22 апреля 2019, понедельник, 03:59 12
Внешняя политика 2019-04-22T04:10:33+03:00
Українські Новини
Премьер Канады Трюдо заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским

Премьер Канады Трюдо заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским

Премьер Канады Джастин Трюдо. Фото: 7days.us
Премьер Канады Джастин Трюдо. Фото: 7days.us

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Поздравляем Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал он.

Также Трюдо поблагодарил канадцев, которые были наблюдателями на президентских выборах в Украине, за усердную работу для поддержки демократии.

Как сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.

Кроме того, разрыв между Зеленским и Порошенко по подсчету бюллетеней увеличился.

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