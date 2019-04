Премьер Канады Трюдо заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Поздравляем Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал он.

Также Трюдо поблагодарил канадцев, которые были наблюдателями на президентских выборах в Украине, за усердную работу для поддержки демократии.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy on the results of the Ukrainian presidential election. I’m looking forward to working with you to continue strengthening the ties between Canada & Ukraine, and creating more opportunities for people in both our countries. 🇨🇦🇺🇦