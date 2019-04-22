Премьер Канады Трюдо заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Поздравляем Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал он.

Также Трюдо поблагодарил канадцев, которые были наблюдателями на президентских выборах в Украине, за усердную работу для поддержки демократии.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy on the results of the Ukrainian presidential election. I’m looking forward to working with you to continue strengthening the ties between Canada & Ukraine, and creating more opportunities for people in both our countries. 🇨🇦🇺🇦 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 22 апреля 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.

Кроме того, разрыв между Зеленским и Порошенко по подсчету бюллетеней увеличился.