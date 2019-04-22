Зеленский хочет перенести Администрацию за пределы Киева

Кандидат в президенты Владимир Зеленский допускает перенос Администрации Президента за пределы Киева.\r\nОб этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о планах по переносу Администрации.\r\n"Мы не хотим быть в (текущем помещении) Администрации. Я не знаю, что это будет за место, оно должно быть открытым. Как вам это место (КВЦ "Парковый")? Меленькое? Мы очень хотим сократить штат Администрации", - сказал Зеленский.\r\nЖурналисты уточнили, что "Парковый" находится под арестом и Зеленский сказал, что он этого не знал.\r\n"Я очень хочу, чтобы не было пробок в Киеве. Я хотел бы найти такое место в Киеве, а может возле Киева, что бы не было кортежей", - сказал Зеленский.\r\nОн добавил, что хотел бы совсем избавится от кортежей, но, по его словам, это не вызывает восторга у охраны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.\r\nПо подсчету 25,80% электронных протоколов 73,01% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Владимира Зеленского, а 24,44% - за Петра Порошенко \r\n.