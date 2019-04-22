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22 апреля 2019, понедельник, 01:43 31
Выборы 2019-04-22T02:13:33+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет перенести Администрацию за пределы Киева

Зеленский хочет перенести Администрацию за пределы Киева

Администрация Президента
Администрация Президента

Кандидат в президенты Владимир Зеленский допускает перенос Администрации Президента за пределы Киева.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о планах по переносу Администрации.

"Мы не хотим быть в (текущем помещении) Администрации. Я не знаю, что это будет за место, оно должно быть открытым. Как вам это место (КВЦ "Парковый")? Меленькое? Мы очень хотим сократить штат Администрации", - сказал Зеленский.

Журналисты уточнили, что "Парковый" находится под арестом и Зеленский сказал, что он этого не знал.

"Я очень хочу, чтобы не было пробок в Киеве. Я хотел бы найти такое место в Киеве, а может возле Киева, что бы не было кортежей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что хотел бы совсем избавится от кортежей, но, по его словам, это не вызывает восторга у охраны.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

По подсчету 25,80%  электронных протоколов 73,01% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Владимира Зеленского, а 24,44% - за Петра Порошенко 

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