У Києві збільшилася кількість закритих на карантин шкіл. COVID-19 виявили у 605 учнів і 485 вчителів

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 1 до 9, переведених на дистанційне навчання класів - на 23 до 621 .

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 605 учнів і 485 працівників освіти.

Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 92 групи.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українські Новини, Київ вирішив не переносити дату початку канікул.

Раніше повідомлялося про те, що 95,5% шкіл в Київській області станом на п'ятницю, 16 жовтня, пішли на осінні канікули.

Також до рішення про дострокові осінні канікули, Міносвіти просило перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні.

Крім того, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 15 жовтня по порівнянні з попередньою добою збільшилася на 455 осіб до 29 412, померлих - на 22 до 557.

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