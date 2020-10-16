У Києві збільшилася кількість закритих на карантин шкіл. COVID-19 виявили у 605 учнів і 485 вчителів

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 1 до 9, переведених на дистанційне навчання класів - на 23 до 621. Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин. Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 605 учнів і 485 працівників освіти. Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 92 групи. Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів. Як повідомляли Українські Новини, Київ вирішив не переносити дату початку канікул. Раніше повідомлялося про те, що 95,5% шкіл в Київській області станом на п'ятницю, 16 жовтня, пішли на осінні канікули. Також до рішення про дострокові осінні канікули, Міносвіти просило перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні. Крім того, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 15 жовтня по порівнянні з попередньою добою збільшилася на 455 осіб до 29 412, померлих - на 22 до 557.