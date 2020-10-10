Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні

Міністерство освіти і науки просить навчальні заклади знайти можливість, щоб організувати дистанційне навчання до 26 жовтня, в той час, як всіх студентів університету імені Шевченка відправили на карантин.

Про це тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет написав в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Міносвіти спільно з Міністерством охорони здоров'я постійно моніторять ситуацію з розповсюдження коронавірусною хвороби, в тому числі і в навчальних закладах. Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а й як батька - знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - написав він.

Т.в.о. міністра зазначив, що важливо, щоб в такій ситуації центральна і місцева влада діяли спільно, тому просить прислухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також Ради національної безпеки і оборони.

"Розумію всі виклики, перед якими стоять керівники навчальних закладів, вчителі та батьки. Ці виклики намагається долати весь світ. Найголовніше для нас зараз - не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров'я людей", - підкреслив Шкарлет.

Як повідомляли Українськi Новини, в Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через COVID-19.

Раніше Сергій Шкарлет розповів, як дистанційно навчатися школярам, ​​у яких немає комп'ютерів.

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